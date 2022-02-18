Kırklareli'nde sağanak başladı
AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkili oluyor.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkili oluyor.
Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye, hava sıcaklığını 9 derece ölçüldüğü kentte sağanak gün boyu aralıklarla devam edecek.
AA / Ufuk Ertop - Güncel