Kırklareli'nde sağanak

17.08.2019 12:37

Kırklareli'nde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 22 kilogram yağış düştü.

Yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA