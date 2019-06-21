Kırklareli'nde sağanak
Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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