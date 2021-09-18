Kırklareli'nde Roman havası eşliğinde çevre temizliği yapıldı

Kırklareli'nde Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Roman müzikleri eşliğinde atık topladı.

Kırklareli Belediyesi ile Roman ve çevre dernekleri iş birliğinde, Yayla mahallesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Bando ekibinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, vatandaşlarla çöp topladı.

Bando ekibinin çaldığı Roman müziklerine zaman zaman vatandaşlar ve belediye işçileri de oynayarak eşlik etti.

Müzik sesini duyan bazı vatandaşlar da bölgeye gelerek bando ekibinden istekte bulundu.

Bölükbaşı, temizliğin kirletmemekle başladığını belirterek, etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bölükbaşı, gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak istediklerini kaydetti.