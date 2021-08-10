Kırklareli'nde popülasyonu artan "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması sürüyor
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Kırklareli'nde popülasyonu artan "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması sürüyor

Kırklareli'nde popülasyonu artan 'dantel böceği'ne karşı ilaçlama çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde son günlerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı kentin birçok noktasında ilaçlama yapılıyor.

Kırklareli'nde son günlerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı kentin birçok noktasında ilaçlama yapılıyor.

Özellikle yeşil alanlar başta olmak üzere, popülasyonunda artış yaşanan bölgelerde dantel böceğine karşı belediye ekipleri ilaçlama çalışması sürdürüyor.

Zaman zaman kentte yoğun görülen dantel böcekleri, yol ve kaldırım kenarları ile kuytu alanlarda çok fazla gözleniyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli ve Trakya bölgesi olarak daha önce olmadığı kadar bir dantel böceği istilası ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Dantel böcekleri ile belediye ekiplerinin son derece etkili bir şekilde mücadele ettiğini aktaran Kesimoğlu, ekiplerin 7 gün 24 saat boyunca ilaçlama yaptığını kaydetti.

Kesimoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimle birlikte araçlarımız tüm sokaklarda ağır ağır ilerleyerek ilaçlama faaliyetini gerçekleştiriyor. Bu konuda akademiden aldığımız yardımlarla hareket etmeye devam ediyoruz. Bu istilanın en büyük çözümünün yağmur yağışı olduğunu öğrendik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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