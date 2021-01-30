Kırklareli'nde polisten kaçarken çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırklareli'nde, hırsızlık için girdiği evden polis gelince çatıya kaçan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'nde bir eve hırsızlık için girildiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin eve geldiğini fark eden zanlı, saklanmak amacıyla evin çatısına çıktı.

Ekipler, zanlı A.G'yi çatıda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran