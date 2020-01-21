Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
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Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

21.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:48
Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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