Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı

Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların piknik alanlarında yaktıkları ateşleri, işleri bittikten sonra söndürmesi gerektiğini bildirdi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların piknik alanlarında yaktıkları ateşleri, işleri bittikten sonra söndürmesi gerektiğini bildirdi.

Terzi, yaptığı açıklamada, piknik alanlarında yanık bırakılan ateşin, yangınlara ve büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti.

Vatandaşların alacağı basit önlemlerle olası faciaların önüne geçmenin mümkün olduğunu aktaran Terzi, yakılan ateşler sönmeden vatandaşların bölgeden ayrılmaması gerektiğini kaydetti.

Piknik alanları dışında da ateş yakılmasının yasak olduğunu ifade eden Terzi, "Orman İşletme Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız piknik alanlarında yaktıkları ateşleri söndürmeli. Piknikçilerin her yerde de ateş yakması doğru değil. Piknik için ayrılmış bölgeler mevcut. Güvenli yerlerde piknik yapılıp, ateş yakılır ve sonrasında ateş söndürülürse hiçbir sıkıntı çıkmaz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:08:36. #1.16#

title