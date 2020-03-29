Kırklareli'nde piknik ve mesire alanları kapatıldı Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında piknik ve mesire alanları kapatıldı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında piknik ve mesire alanları kapatıldı.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hafta sonları mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yapmasının yasaklanması kararı alındı.

Karar kapsamında Kırklareli Belediyesi ile Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, piknik ve mesire alanlarına giriş kapıları kapadı.

DKMP ekipleri, Kavaklı meşe korusu tabiat parkının kapılarını kapatarak kırmızı bant çekti.

Ekipler, parka girişin yasak olduğunu belirtir uyarı levhası da astı.

Valilik kararınca yasak olması halinde piknik ve mesire alanlarını kullanan vatandaşlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 250 liradan 1000 liraya kadar idari para cezası kesilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

Kaynak: AA