Kırklareli'nde parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı Kırklareli'nde bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldıAlınan bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş Kırklareli Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.

Kırklareli'nde bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı Alınan bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş Kırklareli Devlet Hastanesine giderek yardım istedi. Yapılan incelemelerin ardından yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kırklareli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağındaki yüzüğü yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu keserek çıkardı. Kaynak: AA