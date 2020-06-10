Kırklareli'nde parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
Kırklareli'nde bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldıAlınan bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş Kırklareli Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.
10.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29
Kırklareli'nde bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Alınan bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş Kırklareli Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.
Yapılan incelemelerin ardından yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kırklareli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağındaki yüzüğü yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu keserek çıkardı.
Kaynak: AA