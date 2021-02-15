Kırklareli'nde "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansına katıldı.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansına katıldı.
Konferans, Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü ile Kırklareli Valiliği işbirliğinde çevrim içi yapıldı.
Öğretmenlerin katıldığı konferansta, Eraslan, sosyal medya kullanımı ve dijital ortam güvenliği hakkında bilgi verdi.
Öğretmenlerin her koşulda öğrencilerin eğitimlerini sağladığını ifade eden Eraslan, öğretmenlerin salgın sürecinde uzaktan eğitim modeli kullandığını belirtti.
Eraslan, bu süreçte internet kullanımının da yaygınlaştığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop