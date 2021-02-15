Kırklareli'nde "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi

15.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:58
Kırklareli'nde

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansına katıldı.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansına katıldı.

Konferans, Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü ile Kırklareli Valiliği işbirliğinde çevrim içi yapıldı.

Öğretmenlerin katıldığı konferansta, Eraslan, sosyal medya kullanımı ve dijital ortam güvenliği hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin her koşulda öğrencilerin eğitimlerini sağladığını ifade eden Eraslan, öğretmenlerin salgın sürecinde uzaktan eğitim modeli kullandığını belirtti.

Eraslan, bu süreçte internet kullanımının da yaygınlaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Arda Turan Deniz Türüç Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde "Pandemide Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 18:01:40. #1.14#
title