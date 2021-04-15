Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Ayı içerisinde uygulamaya konulan "Kısmi Kapanma Genelgesi" ve "Dinamik Denetim Süreci Genelgesi" kapsamındaki uygulamalar ile kent genelinde Korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği İl Pandemi toplantısı düzenlendi.

Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma ile ilgili vatandaşın kafasını karıştıran 9 soruya cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma ile ilgili vatandaşın kafasını karıştıran 9 soruya cevap

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Ayı içerisinde uygulamaya konulan "Kısmi Kapanma Genelgesi" ve "Dinamik Denetim Süreci Genelgesi" kapsamındaki uygulamalar ile kent genelinde Korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği İl Pandemi toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında ve Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla İl Pandemi toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Vali Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı içerisinde uygulamaya konulan "Kısmi Kapanma Genelgesi" ve Kontrollü Normalleşme Döneminde uygulamaya geçilen "Dinamik Denetim Süreci" ile ilgili genelge kapsamındaki uygulamalar ve kent genelinde salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:18:15. #1.15#

title