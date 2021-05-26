Kırklareli'nde oturma odasında Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerinin oturma odasındaki bitki kabininde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerinin oturma odasındaki bitki kabininde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ. ve U.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Lüleburgaz'da dün zanlıların evlerinin oturma odasındaki bitki kabininde saksıda kenevir bitkisi, kenevir bitkisi öğütmek için kullanılan materyal, hassas terazi, bitki geliştirme sıvı gübresi, kurutulmuş ve satışa hazır yaklaşık 200 gram esrar ele geçirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran