KIRKLARELİ - Otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kırklareli'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Onur Kurtoğlu yönetimindeki 39 BA 042 plakalı otomobil ile Nilüfer Develi idaresindeki 39 AL 636 plakalı otomobil Kavaklı beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kurtoğlu ve Develi ile Develi'nin aracında bulunan Sevdiye ve Zeliha Kutluer de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop