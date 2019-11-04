Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Recep Koycu (23) yönetimindeki motosiklet, TEM otoyolu Ahmetbey mevkisinde, H.M. idaresindeki 34 BNU 771 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosikletten düşen sürücü Recep Koycu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürtünme nedeniyle yanan motosikleti itfaiye ekipleri söndürdü.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.