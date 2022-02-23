Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki 34 PBS 288 plakalı otomobil ile K.O.Y. idaresindeki 39 AAR 554 plakalı motosiklet Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.O.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Hürriyet, Otomobil, Güncel, Haberler

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