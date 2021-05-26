Kırklareli'nde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
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Kırklareli'nde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli'nde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin alt kısmına kedinin girdiğini gören bir vatandaş, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk etapta yavru kedinin aracın neresinde olduğunu tespit etti.

Daha sonra aracın altına bakan itfaiye ekipleri, yavru kedinin aracın motor kısmında olduğunu gördü.

Kedi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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