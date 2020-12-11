Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
11.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:01
Kırklareli'nde otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Kırklareli'nde otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi otoyol gişelerinde şüphe üzerine E.D. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.D. işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran