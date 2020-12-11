Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

11.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:01
Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli'nde otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi otoyol gişelerinde şüphe üzerine E.D. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.D. işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Erol Bulut Pierre Webo Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:00:34. #1.14#
title