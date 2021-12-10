Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin gizli bölümünde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin gizli bölümünde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden dışarıya poşet atıldığını fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis aracına çarparak kaçan otomobil kovalamaca sonucu Deveçatağı köyü yakınlarında durduruldu.

Otomobildeki aramada, gizli bölüme mıknatısla yapıştırılan kutu içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin araçtan poşet attığı bölgede narkotik köpeği "Toros" ile yaptığı aramada 35,8 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili şüpheliler B.S. ve H.Ü. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title