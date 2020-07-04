Kırklareli'nde otomobil yangını
Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı.
04.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:48
Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin Kan, idaresindeki 39 DA 133 plakalı otomobil Karakaş Mahallesi'nde Sancaklar Caddesi'nde motor kısmından alev aldı.
Sürücü, bir otomobili benzin istasyonunun araç yıkama bölümüne çekerek müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA