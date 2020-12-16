KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
16.12.2020 08:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:07
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza K. (47) idaresindeki 59 AC 611 plakalı otomobil ile Ümit I. (59) yönetimindeki 34 JB 7097 plakalı tır, D-100 karayolu 3. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hamza K. ile Volkan B. (39), itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar,112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı