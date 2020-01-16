Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

16.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:20
Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Yurtseven (30) yönetimindeki 22 UB 142 plakalı otomobil, bayırı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Devrilen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Uğur Yurtseven (35) sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Onur Yurtseven'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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