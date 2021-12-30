Kırklareli'nde OSB toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, Valiliğin salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'de 45 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

OSB'ye olan ilginin arttığını ifade eden Bilgin, "OSB alanını 6 bin dekardan 18 bin dekara çıkararak bölgenin, hatta Türkiye'nin en büyük OSB'sini kuruyoruz." dedi

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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