Kırklareli'nde OSB toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde OSB toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde OSB toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi yapılan toplantıda, bölgenin mimari proje süreçleri, ÇED izin süreçleri, jeolojik etüt süreçleri ve biogaz tesisi fizibilite işlemleri için hizmet alımının başlatılması konuları görüşüldü.

Vali Bilgin, Kavaklı beldesinde 9 bin 800 dekarlık bir alanda kurulacak tarıma dayalı ihtisas OSB'yi önemsediklerini söyledi.

OSB'nin kurulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bilgin, OSB ile istihdamın da artacağına inandıklarını belirtti.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin her ilde olmadığını ifade eden Bilgin, "İhtisas OSB'leri çok yaygın değil. Türkiye'nin hayvan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kırklareli'nde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yer seçim işlemleri tamamlandı. Bölgenin mimari proje, ÇED, jeolojik etüt ve biogaz tesisi fizibilite işlemleri yapılacak. Bu OSB ile kentimize ciddi bir katma değer sağlamış olacağız." diye konuştu.

Vali Bilgin, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin Kırklareli'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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