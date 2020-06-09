Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu
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Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef, 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.

Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu
09.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef, 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, köpeklerden 12'sinin telef olduğu, 4'ünün de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.

Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, diğerleri Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bilgin, bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Olayın hem valilik hemde savcılık tarafından araştırıldığını anlatan Bilgin, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

"İlk bulgular zehirlenme olarak tespit edilmiştir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesinden yapılan açıklamada ise ormana, araçla getirilerek bırakılmış 12 ölü, 4 bitkin köpek bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alınmıştır. Dış görünüş tetkikine göre ilk bulgular zehirlenme olarak tespit edilmiştir. Canlı köpekler Kırklareli Belediyesinin ekipleri tarafından barınağa götürülerek tedavi altına alınmıştır. Olayın soruşturması devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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