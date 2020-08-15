Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri üreten şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri üreten şüpheli suç üstü yakalandı.
15.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:14
Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri üreten şüpheli suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Balıkçılar Barınağı mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ekipler düzenlediği operasyonda A.B'yi ormanlık alan içerisinde Hint kenevirlerini çapalayarak gübre attığı esnada suç üstü yakaladı.
Bölgede ele geçirilen 25 kök Hint keneviri imha edildi, A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA