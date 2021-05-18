Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi
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Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Yerel

Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri görev başında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri 7/24 saat faaliyetlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri görev başında

KIRKLARELİ - Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri 7/24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edilip yıktırıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri sahada 7/24 saat faaliyetlerini devam ediyor. Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi orman koruma ekiplerinin 7/24 saat sahada faaliyetlerini devam ettiğini bildirdi.

Terzi, ekiplerin kaçak yapı, kaçak kesim ve yangınlara karşı denetimlerini aralıksız devam ettirdiğini belirterek gelecek nesillere daha yeşil bir orman bırakmak için denetimlere önem verdiğini vurguladı.

Denetimler esnasında rastladıkları olumsuzluklarda yasal sürecin başlatıldığını dile getiren Terzi, sahada 7/24 görev başında olan ekiplerine teşekkür etti.

Terzi, ormanların yok olmaması için her kesimin korumanın yanı sıra ağaç dikmesi gerektiği ifade etti.

Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi
Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi
Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi
Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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