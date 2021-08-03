Kırklareli'nde ormanda piknik yapan 14 kişiye 5 bin 978 lira ceza

Kırklareli'nde ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilen 14 kişiye 5 bin 978 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilen 14 kişiye 5 bin 978 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Valiliği'nce orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarındaki ormanlarda denetimde bulundu.

Denetimlerde Kıyıköy beldesinin Kazandere Barajı ve Selve Koyu mevkilerinde ormanlık alanda Ş.G, A.G, B.G, M.Ö, S.S, F.A, A.A, A.E, Y.E, M.K, E.T, Y.Y, S.Y. ve C.Y piknik yaparken yakalandı.

Ekipler, 14 kişiye Kabahatler Kanunun 32. maddesine muhalefet suçundan kişi başı 427 lira olmak üzere toplam 5 bin 978 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop