Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 kişinin kaybolduğu bilgisine ulaşan AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.
AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 10 saatlik çalışma ile 3'ü Suriye uyruklu 4 kişiyi Çağlayık köyünde ormanlık alanda ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu bölgede, 4 kişinin geceyi yaktıkları ateş başında geçirdikleri öğrenildi.
Bulunan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.