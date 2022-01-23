Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu - Haberler
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Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 kişinin kaybolduğu bilgisine ulaşan AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 10 saatlik çalışma ile 3'ü Suriye uyruklu 4 kişiyi Çağlayık köyünde ormanlık alanda ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu bölgede, 4 kişinin geceyi yaktıkları ateş başında geçirdikleri öğrenildi.

Bulunan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, AFAD, Güncel, Haber

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