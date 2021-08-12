Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor
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Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Yerel

Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor Türkiye'nin bir çok bölgelerinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de...

Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor

KIRKLARELİ - Türkiye'nin bir çok bölgelerinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Ülkenin bir çok bölgesinde yaşanan yangın felaketlerine karşı orman yangınları önlenmesi amacıyla Kırklareli Valiliği 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasakladı. Yasağın ardından Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ormanlık ve mesire alanlarda denetim çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Aynı zamanda Olası yangın ihtimallerine karşı ekipler hem drone ile havdan hem de karadan kontrollerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor
Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor
Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor
Kırklareli'nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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