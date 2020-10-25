Kırklareli'nde ölü yunus karaya vurdu
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Kırklareli'nde ölü yunus karaya vurdu

25.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:38
Kırklareli'nde ölü yunus karaya vurdu

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Belediye plajına gelen vatandaşlar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunusun sahile vurduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonucunda öldüğü tespit edilen yunus, sahilden kaldırıldı.

Vatandaşlardan Metin Gül, AA muhabirine, deniz kenarında gezinirken ölü bir yunus gördüğünü ve durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.

Çok üzüldüğünü belirten Gül, ilk kez böyle bir durumlar karşılaştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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