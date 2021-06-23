Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
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Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde tüm Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kırklareli'nde tüm Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Okullardaki sosyal etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler arkadaşlarıyla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda uzak kaldıkları okullarıyla yolları etkinlikler sayesinde kesişiyor.

Öğrenciler öğretmenleriyle okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerine katılıyor. Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler akıl ve zeka oyunlarına da eşlik ediyor.

Kavaklı Atatürk İlkokulunda düzenlenen programda Masal Otobüsünde öğretmenlerce öğrencilere masallar okundu ve hikayeler anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre programlar düzenlendiğini söyledi.

Bazı okullara da Masal Otobüsünün gönderildiğini ifade eden Kalkan, öğrencilerin etkinliklerle keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
Kırklareli'nde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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