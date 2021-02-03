Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi
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Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi

03.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:20
Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oksijen sızıntısı olduğu belirlenen park halindeki tankere müdahale edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oksijen sızıntısı olduğu belirlenen park halindeki tankere müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 41 HT 031 plakalı tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tankerde oksijen sızıntısı olduğunu belirledi.

Müdahale edilen tanker, polis ekiplerinin gözetiminde boşaltım yapılması amacıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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