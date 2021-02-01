Kırklareli'nde öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı
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Kırklareli'nde öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı

01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:00
Kırklareli'nde öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı

Kırklareli'nde öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için yürütülen "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi için kamera karşısına geçti.

Kırklareli'nde öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için yürütülen "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi için kamera karşısına geçti.

Karlı ve soğuk bir günde 6 öğretmen tarafından "Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı" türküsünün seslendirildiği klip hazırlandı.

Klip, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitelerinden yayınlandı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan klibin 2 günde 40 bin beğeniye ulaştığını söyledi.

Klipte seslendirilen türkünün insanın zihnini dinlendirdiğini belirten Kalkan, klibin salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilere moral olduğuna inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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