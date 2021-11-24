Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor - Haberler
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Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanından bulunan Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor

Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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