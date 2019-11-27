Kırklareli'nde öğrenciler "yapay zeka teknolojisi" eğitimi alıyor

27.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:44

Kırklareli'nde "Yapay Zeka Atölyesi Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim veriliyor.

Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen projede üniversite öğrencileri ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri eşleştirilerek rehberlik yapması sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda projeden yararlanan öğrencileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Şengörür, konuşmasında, bu tür iş birliği projelerini önemsediklerini söyledi.

"Yapay Zeka Atölyesi Projesi" ile öğrencilerin teknolojik beceriler ile donatılmasını hedeflediklerini ifade eden Şengörür, tüketen değil üreten, sebep ve sonuç ilişkisi kurabilen bireyler yetiştirmek istediklerini belirtti.

Temel eğitim alan öğrencilerin takım ruhuyla çalışabilen, gelişen teknoloji ile uyumlu bireyler haline gelmesini sağlamayı amaç edindiklerini aktaran Şengörür, şöyle konuştu:

"Bu projede Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi ve Mekatronik bölümü hocalarımız yapay zeka teknolojisi üzerine eğitimler veriyor. Öğrencilerin bu konuda projeler yapmasına rehberlik edilecek. Bu kapsamda üniversite öğrencilerimiz ile projeden yararlanan öğrencilerimizi de eşleştirerek daha yakından ve kapsamlı bir eğitimi amaçladık. Bu proje sonunda, teknolojik beceriler ile donatılan beyinlerin faydalı projeler geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyorum."

Şengörür, protokol ile Tasarım Atölyesi Projesi'nin de yürütüldüğünü bildirdi.

Kalkan da projenin öğrenciler için faydalı olmasını diledi.

Kaynak: AA