Kırklareli'nde öğrenciler kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde öğrenciler kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti

08.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:42
Kırklareli'nde öğrenciler kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi iki öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi iki öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti.

Komite üyesi Eylül Eşiyok ve Cemre Erşen, filyasyon ekiplerinin çalışma zorluğuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ve Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla ekip çalışanlarına geri dönüştürülebilen atık malzemelerden yaptıkları hediyeleri verdi.

Eşiyok ve Erşen, filyasyon ekibi doktorlarından Seyide Tetik, Selin Gers ile Şennuz Çıtak'ın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Eşiyok, kadınların sadece belirli günler değil, her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

8 Mart'ın millet günü, vicdan günü ve halk günü olduğunu ifade eden Eşiyok, "Kadınlarımızın bu özel gününde geri dönüşüm projesi ile algıda seçicilik yapmak istedik. Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi olarak yaklaşık 2 senedir farkındalık amaçlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özel günlerde sesimizi duyurabileceğimiz, insanları mutlu edebileceğimiz günlerde elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Prens Harry Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde öğrenciler kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:48:13. #1.15#
title