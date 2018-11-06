Kırklareli'nde Öğrenciler Fidan Dikti

Türkiye genelinde uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında, Kırklareli'nde bin 500 fidan dikimi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi dolayısıyla Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 81 ilde yürütülen proje kapsamında ülke genelinde 10 milyon fidan dikileceğini söyledi.

Projeyi önemsediklerini ifade eden Bilgin, her öğrencinin bir fidan olduğu gibi dikili birer fidanları olması gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, öğrencilerin diktikleri fidanlar gibi büyüyerek ülkeye faydalı insanlar olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepiniz gencecik fidansınız, şekilleneceksiniz bu ülkenin yarını geleceği sizler olacaksınız. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Fidanlar, ağaçlar insan gibidir. Onları da dikerek büyütmeliyiz. Fidanları arttırmamız gerekiyor. Arttırmaktan ziyade büyütmek gerekiyor. Sadece fidan dikmekle olmuyor, fidanları bakmak gerekiyor. Nasıl ki sizleri öğretmenleriniz yetiştiriyorsa ağaçları da sizler yetiştireceksiniz. Fidanları dikelim ve yetişmesine katkı sağlayalım. Sizler hep birlikte bir fidan sahipleneceksiniz. Birlikte güzel bir geleceği ortaya çıkartacağız. Yemyeşil bir doğa, yetişmiş fidanlar ağaç olacak. Sizlerde ağaçlar gibi dallanıp budaklanacaksınız inşallah. Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği 81 ildeki bu projeyi ilimizde faaliyete geçirmek için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum."

Pınarhisar Kaymakamı Murat Eren, Belediye Başkanı Mustafa Cingöz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz, Orman İşletme Müdürü Nüfer Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın ve belde belediye başkanlarının da katıldığı etkinlikte, ilk ve ortaokul öğrencileri badem ve fıstık çamı türündeki bin 500 ağacı toprakla buluşturdu.