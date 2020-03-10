Kırklareli'nde nitelikli iş gücü arttırılacak
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli, Güncel

Kırklareli'nde nitelikli iş gücü arttırılacak

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında nitelikli iş gücünün arttırılması amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli" protokolü imzalandı.

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Kırklareli'nde nitelikli iş gücü arttırılacak

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında nitelikli iş gücünün arttırılması amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli" protokolü imzalandı.

KTSO binasında gerçekleştirilen törende, oda başkanı Soner Ilık ile okul müdürü İsmail Kırbak protokolü imzaladı.

Ilık yaptığı konuşmada, imzalanan işbirliği protokolü ile Kırklareli'ndeki işverenlerin yükünün hafifleyeceğini söyledi.

Projenin istihdama da katkı sağlayacağını ifade eden Ilık, işverenlerin kaliteli ve nitelikli elemana ulaşmasının da kolaylaşacağını vurguladı.

İşletmelerdeki ara eleman eksikliğine çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Ilık, şöyle devam etti:

"Bu sorunun çözümü için bu protokolün önemi büyük. Okulumuzda yetişen nitelikli öğrenciler, sektörlerde yaşanan ara eleman eksikliğinin giderilmesini sağlayacaktır. Oda olarak geçmişten günümüze kadar lisemize destek veriyorduk. Bu desteği protokolle resmileştirmiş olduk. Bizler ilimizin yetişmiş evlatlarını burada değerlendirmek istiyoruz. Bu protokolle yetişmiş elemanların büyük şehirlere göç etmelerini engellemiş olacağız."

Kırbak ise sektörlerdeki ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün artacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

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