Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkiinde ilkbaharın habercisi Nisan ayında beyaza büründü.

Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkiinde ilkbaharın habercisi Nisan ayında beyaza büründü.

İlkbaharın habercisi Nisan ayında Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkilerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İl merkezinde sağanak etili olurken yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayretlere düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI