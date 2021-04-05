Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkiinde ilkbaharın habercisi Nisan ayında beyaza büründü.

Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkiinde ilkbaharın habercisi Nisan ayında beyaza büründü.

İlkbaharın habercisi Nisan ayında Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkilerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İl merkezinde sağanak etili olurken yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayretlere düşürdü.

Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi
Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kırklareli'nde Nisan ayında kar sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:18:28. #1.15#
title