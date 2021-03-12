Kırklareli'nde muhtarlara "afet farkındalık eğitimi" verildi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, artık herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Vali Bilgin, Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen eğitimde, afet risklerine karşı herkesin bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde deprem riskinin olduğunu belirten Bilgin, "Özellikle Tekirdağ ve İstanbul illerinde yaşanabilecek deprem felaketlerinde etkilenecek en önemli illerin başında geliyoruz. Yani kısaca bunların varolduğunu bilip, bunlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerek. Bu kapsamda bilgilendirme ve eğitimler çok çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Bilgin, mutasyona bağlı Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, tedbirler ile vaka sayılarının da düşeceğine inandığını vurguladı.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Bilgin, "Artık Kovid-19 salgını yaşamımızı engelleyen değil, yaşamımızda birlikte yürüyebileceğimiz bir salgın olarak görüp yaşamımıza devam etmeliyiz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer de afetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran