Kırklareli'nde muhtarlara "afet farkındalık eğitimi" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırklareli'nde muhtarlara "afet farkındalık eğitimi" verildi

12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:29
Kırklareli'nde muhtarlara

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, artık herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, artık herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Vali Bilgin, Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen eğitimde, afet risklerine karşı herkesin bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde deprem riskinin olduğunu belirten Bilgin, "Özellikle Tekirdağ ve İstanbul illerinde yaşanabilecek deprem felaketlerinde etkilenecek en önemli illerin başında geliyoruz. Yani kısaca bunların varolduğunu bilip, bunlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerek. Bu kapsamda bilgilendirme ve eğitimler çok çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Bilgin, mutasyona bağlı Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, tedbirler ile vaka sayılarının da düşeceğine inandığını vurguladı.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Bilgin, "Artık Kovid-19 salgını yaşamımızı engelleyen değil, yaşamımızda birlikte yürüyebileceğimiz bir salgın olarak görüp yaşamımıza devam etmeliyiz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer de afetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Prens Harry Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde muhtarlara "afet farkındalık eğitimi" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:30:34. #1.14#
title