Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36

Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm muhtarların önemli görevler yerine getirdiğini söyledi.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Bilgin, vatandaşların dertlerine, sıkıntılarına yerinde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bilgin, kadına şiddet konusunda duyarlılığın arttırılması amacıyla tüm kurumların desteğiyle bir eğitim çalışması yapılacağını kaydetti.

Vali bilgin, daha sonra muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: AA