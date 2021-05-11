Kırklareli'nde motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
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Kırklareli'nde motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

Kırklareli'nde motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı.

Kırklareli'nde motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı.

Feridun Uzun, 39 ABA 791 plakalı motosikleti ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanında direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uzun'u ambulansla Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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