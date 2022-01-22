Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü yaralandı - Haberler
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Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü yaralandı

Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücü yaralandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücüsü yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 39 TM 854 plakalı motosikletin sürücüsü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Başından yaralanan sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

İstanbul Caddesi, Lüleburgaz, Kocasinan, Güncel, Haber

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