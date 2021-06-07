Kırklareli'nde motosiklet kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde motosiklet kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde motosiklet kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde yurtdışından motosiklet kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde yurtdışından motosiklet kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine motosiklet durdurdu. Motosiklet sürücüsünün Edirne Kapıkule Sınır kapısından Bulgaristan'a 100 cc'lik motor ile çıktığı ve aynı gün içerisinde havanın kararmasıyla Bulgaristan'dan 210 bin lira karşılığında aldığı 1000 cc'lik motora Türk plakasını takarak Türkiye'ye geri döndüğü tespit edildi. Motosiklette yapılan aramada 5 bin lira değerinde 3 adet elektronik motosiklet parçası ele geçirildi.

Söz konusu suçta kullanılan motosiklet ve parçalarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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