Kırklareli'nde minibüste 10 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 10 sığınmacı yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Kofçaz ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştiren jandarma, Beyci köyünde sürücülüğünü K.Ç'nin yaptığı minibüsü durdurdu.

Minibüste yolcu olarak bulunan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu 10 sığınmacıyı yakalandı. Araçta katlanabilir merdivenler de bulundu.

Sığınmacılar İl Göç İdaresine gönderildi.

Sürücü K.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran