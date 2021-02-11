Kırklareli'nde midibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'nde bir midibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ç.Ç'nin idaresindeki midibüsü Cumhuriyet Meydanı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 160 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili Ç.Ç. ile C.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran