Kırklareli'nde MHP Aday Tanıtım Toplantısı

Kırklareli'nde MHP'nin belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.



Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisi ve millete hizmet aşkıyla 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı olmak istediklerini söyledi.



Parti olarak yerel yönetimlere önem verdiklerini anlatan Savaşan, kenti güzelleştirmek, estetik ve gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakmak istediklerini ifade etti.



Toplumun tüm kesimlerine eşit düzeyde hizmet etmeyi amaçladıklarını anlatan Savaşan, bu nedenle Kırklareli Belediyesine talip olduklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından MHP belediye başkan adayları Derya Bulut (Kırklareli), Muhlis Yavuz (Demirköy), Sedat Balkı (Vize), Armağan Ayyıldız (Lüleburgaz), Recep Özcan (Babaeski), Nedim Bars (Pınarhisar), Aycan Elmaz (Kofçaz), Hülya Gürkan, (Büyükmandıra), Birol Özbay (Evrensekiz), İsmail Gök (Kıyıköy), Murat Babat (İğneada), Mustafa Mat (Üsküp), Mehmet Bayram (Çakıllı) tanıtıldı.

Kaynak: AA