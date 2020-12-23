Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü
23.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:00
Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınar Mahallesi Deniz 3. Sokak'ta, dört katlı metruk binanın ikinci katından duman çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran