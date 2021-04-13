Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
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Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde evinde rahatsızlanan Zafer E. (37) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Zafer E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer E'nin evinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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